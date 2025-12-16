Al-Qadsiah: Brendan Rodgers è il nuovo allenatore del club! Contratto fino al 2028 per l’ex Liverpool e Leicester

Al-Qadsiah: novità in panchina! Brendan Rodgers è il nuovo tecnic dei sauditi! Accordo fino al 2028 per l’ex Liverpool: i dettagli

Svolta in panchina per l’Al-Qadsiah: Brendan Rodgers è ufficialmente il nuovo allenatore del club saudita. Il tecnico nordirlandese, reduce dall’esperienza al Celtic terminata lo scorso ottobre e con un passato illustre sulle panchine di Liverpool e Leicester, ha firmato un contratto con scadenza 2028. I dettagli economici dell’accordo non sono ancora stati resi noti.

Rodgers subentra a Míchel con il chiaro obiettivo di dare una scossa immediata alla stagione.

Accolto dal club con l’appellativo di “gigante”, il neo-allenatore dovrà risollevare le sorti di una squadra – in cui milita anche l’attaccante della Nazionale italiana Mateo Retegui – che attualmente occupa la quinta posizione in campionato, con un ritardo di dieci punti dalla vetta. Il momento difficile è testimoniato anche dalle recenti delusioni nelle coppe: l’eliminazione ai quarti di King’s Cup e la pesante sconfitta per 5-1 nella semifinale di Supercoppa, entrambe subite per mano dell’Al-Ahli.

La dirigenza dell’Al-Qadsiah punta su Rodgers per riprendere quel percorso di crescita che, nella passata stagione, aveva portato a un quarto posto in campionato e a una finale di King’s Cup.



Nel comunicato ufficiale, il club ha annunciato anche la composizione dello staff tecnico che supporterà Rodgers: John Kennedy e Jack Lyons ricopriranno il ruolo di assistenti, coadiuvati da Alvaro Gomez Rey, Antolin Martín ed Elliot Tyebo.

