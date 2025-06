Albania-Serbia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Air Albania Stadium andrà in scena la sfida tra Albania-Serbia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Air Albania Stadium di Tirana si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Albania-Serbia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Aliji; Laci, Asllani, Shehu; Broja, Manaj, Hoxha. All. Sylvinho.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Terzic; Samardzic, Lukic; Vlahovic. All. Stojkovic.

Orario e dove vederla in tv

Albania-Serbia si gioca alle ore 20:45 di sabato 7 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT (canale 252) e in streaming su SKY GO e NOW.