Albiol assicura: «Con Ancelotti possiamo fare grandi cose»

Il difensore spagnolo, Raul Albiol promuove Ancelotti: «È tra i tecnici più importanti del panorama calcistico mondiale»

L’ambiente partenopeo è pronto ad iniziare alla prima stagione con Carlo Ancelotti alla guida sperando che l’ex tecnico di Real Madrid e Milan possa regalare al Napoli qualche gioia in più rispetto alle annate sarriane. Direttamente dal ritiro di Dimaro-Folgarida ha parlato il difensore centrale Raul Albiol, spiegando l’impulso che il nuovo allenatore potrà dare alla squadra: «Con Ancelotti possiamo fare grandi cose, è tra i tecnici più importanti del panorama calcistico mondiale, per questo vogliamo lavorare e crescere per mettere in pratica la sua idea di calcio».

Il difensore spagnolo ha poi aggiunto: «Ancelotti ha sempre vinto tanto, noi faremo la nostra strada in campionato e lotteremo fino alla fine. Per farlo dobbiamo lavorare tanto e capire il prima possibile le nuove idee». Nonostante l’arrivo di Ronaldo, il Napoli non si scoraggia ma anzi rilancia la sfida promettendo battaglia alla Juventus, in un campionato che si preannuncia vibrante ancor prima di iniziare.