Alessandria Cuneo, follia nel post-partita! Danneggiati i seggiolini e i bagni del Piola, ecco cosa è successo – VIDEO

Alessandria Cuneo, sono stati danneggiati i seggiolini e i bagni del Piola, la ricostruzione di quanto è successo – VIDEO

Doveva essere la festa del calcio dilettantistico piemontese, l’apice della stagione per la categoria Eccellenza, ma la finale di Coppa Italia si è trasformata in una triste pagina di cronaca nera. Lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, scelto come teatro neutro per la sfida tra Alessandria e Cuneo, ha subito pesanti danneggiamenti per mano di una frangia della tifoseria mandrogna.

Il bilancio dei danni: bagni distrutti e seggiolini divelti

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e dagli addetti ai lavori, gli ultras dell’Alessandria si sono resi protagonisti di atti di vandalismo ingiustificato. Il settore ospiti dell’impianto vercellese porta oggi i segni della furia: numerosi seggiolini sono stati sradicati, mentre i servizi igienici della curva sono stati devastati. Un conto salato che la proprietà dello stadio dovrà ora quantificare, ma che getta un’ombra pesante sulla condotta della tifoseria alessandrina.

Tensione in tribuna: intimidazioni alla dirigenza

La violenza non si è limitata alle strutture. Oltre ai danni materiali, sono stati segnalati episodi di forte tensione anche nelle zone nobili dello stadio. Alcuni sostenitori grigi avrebbero assunto atteggiamenti intimidatori e minacciosi nei confronti dei dirigenti della Pro Vercelli. Il club di casa, le “Bianche Casacche”, aveva messo a disposizione il proprio impianto per ospitare l’evento, ma l’accoglienza è stata ripagata con ostilità e minacce verbali rivolte ai propri rappresentanti presenti.