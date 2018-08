Juve, è già tempo di rinnovi: Alex Sandro dopo Pjanic. Poi altri due

Il club bianconero pensa già ai rinnovi dei contratti. In dirittura quello di Pjanic. Poi sarà la volta di Alex Sandro, Rugani e Cuadrado

Tempo di rinnovi in casa Juventus. Il club bianconero, salvo sorprese, ha già chiuso il suo mercato in entrata e pensa al futuro. La Juve vuole blindare i suoi campioni, a cominciare da Miralem Pjanic, e pensa al rinnovo del contratto per il centrocampista bosniaco. Il calciatore è pronto a firmare un nuovo accordo da 7 milioni di euro, bonus compresi, cifra che lo farà diventare il secondo giocatore più pagato insieme a Paulo Dybala. Dopo Pjanic sarà la volta di Alex Sandro. La Juve, nei giorni scorsi, ha respinto con convinzione un’offerta del Paris Saint-Germain da 50 milioni più ricchi bonus e ora pensa al rinnovo del laterale mancino.

Dopo Pjanic infatti, la Juve proverà a chiudere l’intesa per il rinnovo di Alex Sandro che potrebbe arrivare a guadagnare più di 5 milioni a stagione (l’attuale accordo da 2,8 scadrà nel 2020). In via di definizione anche gli accordi che legheranno Juan Cuadrado e Daniele Rugani alle sorti bianconere: due anni in più per l’esterno colombiano che potrebbe dunque allungare fino al 2022 e un contratto fino al 2023 da 3,5 milioni, per il difensore centrale. Poi si penserà ai rinnovi di Mario Mandzukic, Medhi Benatia e Blaise Matuidi, tre giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2020: per ciascuno di loro i contatti con i rispettivi agenti sono continui.