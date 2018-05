Anche Allan si esprime sulla possibile permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, proprio mentre sono in atto le trattative con De Laurentiis

Cosa serve al Napoli per vincere? Secondo Allan la risposta è una sola: Maurizio Sarri. Il giocatore azzurro ha tracciato la linea per la prossima stagione e ha giocato a fare l’Aurelio De Laurentiis della situazione. Per vincere e per continuare a incantare le platee d’Italia bisogna che il Napoli blindi Maurizio Sarri. Le trattative stanno andando avanti tra ADL e il tecnico, per il momento anche lo spogliatoio vuole che il toscano rimanga a Castel Volturno. Le parole di Allan sono parecchio indicative.

«Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo Scudetto. Per me non finisce qui, ho ancora cinque anni di contratto e darò tutto me stesso per far felice questa gente. Il presidente ha dimostrato di aver voglia di tenere mister Sarri. Secondo me è giusto perché ha fatto crescere tanti giocatori e il valore della nostra rosa. Continuare con quello allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri» è quanto ha detto il centrocampista brasiliano ai microfoni di Sky Sport.