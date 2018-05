De Laurentiis-Sarri: si tratta? I due abbracciati a cena – FOTO

Il Napoli si è ritrovato questa sera a cena per festeggiare la fine della stazione. Contatto De Laurentiis-Sarri, seduti accanto a tavola

Cena di fine anno a Napoli. La squadra azzurra si è ritrovata questa sera a Villa D’Angelo per festeggiare in bellezza l’annata. Gli azzurri hanno lottato fino alla fine per il secondo posto e ora è già tempo di pensare al futuro. Il primo tassello da sistemare riguarda l’allenatore. Sarri sta trattando il rinnovo ma non ha ancora accettato la proposta di De Laurentiis che vorrebbe chiudere nel giro di 48 ore. De Laurentiis-Sarri stanno partecipando alla cena con la squadra.

Come si evince dalla foto pubblicata dal profilo Twitter del Napoli, i due sono seduti uno accanto all’altro, sorridenti. Il presidente ha anche abbracciato il tecnico azzurro. Segnali distensivi tra le parti? La trattativa, iniziata ieri, potrebbe proseguire anche quest’oggi a tavola tra una portata e l’altra. ADL spera di trovare nel menu anche il rinnovo di Maurizio Sarri. Il numero uno partenopeo farà di tutto per trattenere il tecnico. Ora la palla passa a Maurizio Sarri che ha parlato anche di Jorginho tra le condizioni per rinnovare. La serata potrebbe essere importante e potrebbe chiudersi con una bella sorpresa per i tifosi azzurri.