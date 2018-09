Allan verso Napoli-Fiorentina: il centrocampista azzurro ha parlato della sfida contro i viola e della voglia di rivincita dopo la gara dello scorso anno che costò lo scudetto alla sua squadra

Dopo la pesante sconfitta di Genova contro la Sampdoria e la sosta per le Nazionali, il Napoli di Carlo Ancelotti riparte dalla Fiorentina. Della gara in programma sabato sera al ‘San Paolo’ ha parlato il centrocampista brasiliano Allan, ricordando anche la sconfitta con i viola dello scorso anno che, di fatto, estromise gli azzurri dalla lotta scudetto con la Juve: «Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite, giocando con più cattiveria dall’inizio. Speriamo di non commettere certi errori già da sabato. Perchè non vengo convocato in Nazionale? Non lo so, dopo la stagione positiva scorsa, anche questa l’ho iniziata bene. spesso mi chiedo anche io cosa manchi per far parte del Brasile» le parole riportate da Sky Sport a margine dell’evento di presentazione della partnership tra Napoli e Hankook.

Allan ha poi proseguito sulla sfida coi viola: «Il campionato italiano è difficile e ogni gara è come una finale. Così dovremo pensare sabato, c’è voglia di rivincita dopo la partita dello scorso anno, quella è una gara difficile da dimenticare, potevamo vincere lo scudetto. Simeone? Dovremo seguire tutta la Fiorentina, non solo lui. Il malumore dei tifosi contro la società? Loro sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo, anche quando il San Paolo non è pieno ci danno la loro spinta. Noi pensiamo a fare il nostro lavoro in campo sperando nel loro supporto per tutta la stagione. Io al Napoli a vita? Cerco di pensare anno per anno, per me questo è un punto d’arrivo, ho firmato da poco il rinnovo e spero di restare qui più a lungo possibile».