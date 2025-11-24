 Allegri da RECORD, sei nella storia del Milan! Ha raggiunto questo TRAGUARDO in tutte le competizioni: tutti i dettagli
Connect with us

Milan News

Allegri da RECORD, sei nella storia del Milan! Ha raggiunto questo TRAGUARDO in tutte le competizioni: tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Allegri

Allegri da record: entra nella storia del Milan! Traguardo raggiunto in tutte le competizioni. I dettagli e le ultime

Massimiliano Allegri ha raggiunto un traguardo storico grazie al successo nel Derby contro l’Inter. Secondo i dati Opta, il tecnico è diventato il settimo allenatore capace di toccare quota 100 vittorie alla guida del Milan in tutte le competizioni ufficiali.

Un risultato che lo inserisce in un club esclusivo, popolato da figure leggendarie che hanno scritto pagine indelebili nella storia del Diavolo: Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello, Stefano Pioli, Nils Liedholm e Arrigo Sacchi.

Affiancare questi Maestri del calcio testimonia la profonda impronta lasciata da Allegri nelle sue due gestioni a Milanello. Le sue 100 vittorie consolidano la sua posizione tra le personalità più influenti della storia rossonera, sottolineando al tempo stesso la longevità e la capacità di incidere in epoche diverse del club. Un traguardo che rafforza ulteriormente il suo status di allenatore di massimo livello.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Milan News

Infortunio Athekame, brutte notizie per Allegri: quando dovrà stare fuori l’esterno svizzero. Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

24 Novembre 2025

By

Athekame
Continue Reading

Inter News

Moviola Inter Milan, Sozza bocciato: ecco gli errori commessi dal direttore di gara nel derby della Madonnina

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

24 Novembre 2025

By

Sozza
Continue Reading