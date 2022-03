Allegri risponde ai detrattori: «Prima di farci il funerale dovete aspettare». Le parole del tecnico in conferenza stampa

Allegri dopo Juve Villareal ha risposto così ai detrattori.

OBIETTIVI RIMASTI – «Prima di fare il funerale aspettate. Siamo in lotta per il quarto posto che è un obiettivo che bisogna raggiungere perché l’anno prossimo dobbiamo giocare ancora la Champions. Siamo in corsa per la Coppa Italia. Stiamo facendo un buon lavoro. A tutti piace vincere abbiamo l’ambizione di vincere, ma non è che se ci chiamiamo Juventus dobbiamo vincere per forza. Lavoriamo per vincere, ma non è che se ci chiamiamo Juventus e dobbiamo vincere per forza. E’ una roba diversa».