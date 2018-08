Allegri dopo Juventus-Lazio: «Partita diversa rispetto a quella di Verona, ma bene così: l’entusiasmo dello stadio ci ha contagiato»

Lucido come sempre, ma soprattutto soddisfatto. Massimiliano Allegri è sereno dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio. E le parole riportate a Sky lo dimostrano: «Partita diversa con impatto fisico diverso rispetto al Chievo. All’inizio della partita avevamo fretta. Quando non c’è Dybala ci viene difficile stare tra le linee. ma la squadra ha avuto occasioni molto buone e perciò sono molto contento di ciò che abbiamo fatto, anche per la condizione fisica. Noi si passa da una frenesia ad un momento in cui ci addormentiamo, dobbiamo essere molto veloci nel muovere la palla, soprattutto quando gli altri sono stanchi e ci dobbiamo lavorare su. Bonucci e Ronaldo si devono integrare bene, Bentancur ed Emre Can si sono inseriti molto bene. Dobbiamo migliorare in palleggio».

Poi Allegri prosegue nell’analisi di Juve-Lazio parlando dei singoli: «Tenere Dybala in panchina spiega bene la forza della nostra formazione. Dybala è l’uomo che raccorda bene tra le linee così come Bernadeschi. Ricordiamo che sono arrivati il 30 di luglio e hanno solo una partita sulle gambe a parte Mandzukic che è arrivato il 6. Se siamo in condizione migliore posso anche pensare di mettere cinque uomini offensivi. Questo non vuol dire che se metto da parte qualcuno allora vuol dire che è inferiore».