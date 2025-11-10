Allegri Milan, il tecnico duro con la squadra nel post partita di Parma evidenzia un dettaglio assolutamente da migliorare dei rossoneri! L’analisi

Allegri Milan, il tecnico punta il dito dopo il pari di Parma: gravi disattenzioni costano due punti e riportano alla luce i limiti della scorsa stagione

Il Milan visto a Parma è sembrato la copia sbiadita di quello solido e cinico ammirato nelle vittorie contro Napoli, Bologna, Fiorentina e Roma. Al “Tardini” i rossoneri hanno mostrato gli stessi difetti della passata stagione: mancanza di concentrazione, leggerezze difensive e incapacità di gestire i momenti chiave del match.

Come sottolineato anche nel post-partita, Massimiliano Allegri non ha risparmiato critiche ai suoi, definendo «errori da polli» quelli che hanno permesso al Parma di rimontare e strappare un punto. Il Milan, in vantaggio 2-0, si è fatto raggiungere sul 2-2 per colpa di disattenzioni clamorose, in particolare dei difensori.

Estupinan e Fofana nel mirino di Allegri

Il principale imputato è Pervis Estupinan, protagonista in negativo su entrambi i gol ducali. In occasione dell’1-2 firmato Bernabé, l’ecuadoregno ha cercato un contatto inutile invece di spazzare in fallo laterale, perdendo palla in zona pericolosa. Poco dopo, sul cross di Britschgi che ha portato al pareggio di Delprato, non ha accorciato con la giusta tempestività.

Non è andata meglio a Fofana, che ha ripetuto un errore già commesso contro la Cremonese alla prima giornata: marcatura blanda e lettura sbagliata del movimento dell’avversario, decisivo per il gol.

Anche i subentrati Athekame, Ricci e De Winter non hanno inciso, fallendo nel dare equilibrio in un momento di evidente difficoltà.

Allegri chiede maturità: «Non è atteggiamento da Scudetto»

Nel suo commento a fine partita, Allegri ha spiegato come il termine «polli» vada oltre le singole responsabilità: «Non si può subire così tanto contro una squadra che lotta per non retrocedere». Per il tecnico, si tratta di un campanello d’allarme che richiama la squadra a maggiore concentrazione e disciplina tattica.

Il Milan dovrà ora reagire subito, evitando di compromettere quanto di buono costruito nelle settimane precedenti. Allegri ha già promesso correttivi, ma l’attenzione e la solidità mentale restano i veri obiettivi da ritrovare.