Allegri nel pre partita: «Alex Sandro fuori? Ieri ha sbagliato pure spogliatoio»

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Juve-Roma.

KEAN – «Dovrebbe fare gol, che sarebbe importante. La partita è bella, c’è più pubblico grazie alle nuove normative. Per noi è una gara importante per fare un salto in avanti in classifica».

ALEX SANDRO FUORI – «Ieri ha sbagliato anche porta dello spogliatoio, poverino. Ho preferito farlo riposare».