Allegri mastica amaro: «Un pareggio che ci fa tornare con i piedi per terra»

Dopo otto vittorie la Juve si stoppa: Bessa ghiaccia i tifosi bianconeri e inchioda il risultato sull’1-1, Max Allegri non è contento a fine partita

La Juve non suona la nona sinfonia e si ferma a otto vittorie consecutive. Al gol del solito Ronaldo risponde Bessa che con un preciso colpo di testa fissa il risultato sul definitivo 1-1. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il risultato dell’Allianz Stadium: «Siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio del secondo tempo, il Genoa è stato bravo a rimanere in partita e invece che fare noi il secondo gol lo hanno fatto loro. Attraverso queste partite passano gli Scudetti, dopo 10 minuti del secondo tempo avevano la testa a Manchester e non va bene».

Il tecnico bianconero ha poi proseguito: «Non abbiamo gestito la palla con la testa nel secondo tempo, bisognava avere più testa in quel momento della partita. Il gol subito? Era dieci minuti che eravamo usciti dalla partita, il rischio era elevato e così è stato. Questo pareggio fa bene, torniamo coi piedi per terra. Rischiavamo di capitolare addirittura, ci è andata bene con un paio di situazione di contropiede. Oggi non siamo mai stati padroni della partita. Un passo falso era nell’aria, ci servirà da lezioni, da queste partite passano i campionati, sarebbe stata una vittoria importante, oggi bisognava vincere e non abbiamo vinto. Il Genoa è stato bravo a farci uscire dalla partita, non era mai successo in modo così clamoroso in cinque anni di Juventus».