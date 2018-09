Valencia-Juventus 0-2: le parole dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri dopo la gara di Champions League vinta al ‘Mestalla’

La Juventus conquista tre punti pesanti in casa del Valencia nella gara d’esordio della Champions League 2018/2019. I bianconeri, rimasti in dieci uomini alla mezzora di gioco per l’espulsione di Cristiano Ronaldo, reagiscono e vanno a vincere grazie a due calci di rigori trasformati da Pjanic a cavallo dei due tempi. Soddisfazione da parte di Massimiliano Allegri che, intervenuto dopo la partita, ha commentato così la prestazione dei suoi: «Carattere? I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo fatto bene fino all’espulsione, poi siamo passati meritatamente in vantaggio rischiando poco e niente. Dopo il 2-0, poi, è normale aver concesso qualcosa. La Juve stasera ha giocato quando c’era da giocare e poi ha difeso bene. L’espulsione ha fatto salire l’attenzione ancora di più, la Champions crea un’atmosfera diversa, i ragazzi sono stati bravi a non scatenare la velocità del Valencia creando palle importanti anche in dieci uomini» le parole del tecnico a Sky Sport.

Allegri ha poi proseguito rispondendo sull’espulsione di Cristiano Ronaldo: «Posso solo dire che il Var avrebbe evitato questa decisione all’arbitro, rimanere in dieci al 29′ in Champions League per un episodio così dispiace, perderemo Ronaldo, ma speriamo per pochissime giornate. Scelte? Ieri dopo la rifinitura ero un pò nei casini, scegliere quelli davanti non era semplice, sicuro non avrei fatto giocare Douglas Costa, episodi come quello di domenica te li porti dietro. Bernardeschi è cresciuto molto fisicamente e tecnicamente, e anche mentale, è diventato in poco tempo un giocatore da Juve e da grande squadra. Dybala poteva essere un cambio importante stasera, dispiace lasciarlo fuori, come Cuadrado e altri, ma gli episodi poi hanno condizionato certe scelte. Anche i cambi sono stati importanti stasera».