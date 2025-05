Allenamento Atalanta, terapie per Cuadrado dopo l’infortunio. Occhi puntati su questi due giocatori

Allenamento Atalanta, terapie in corso per Juan Cuadrado dopo lo stop. Occhi puntati su questi due calciatori

Oggi l’Atalanta ha ripreso l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia, e ci sono delle novità per quanto riguarda i cosiddetti infortunati.

LE ULTIME – Terapie per Juan Cuadrado così come per i soliti Scalvini, Scamacca e Kolasinac. Nessuna novità su Palestra e Posch: l’esterno si è allenato individualmente in campo, l’ex Bologna solita sessione individuale