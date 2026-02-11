Allenamento Juve, riecco Conceicao! McKennie lavora a parte: allarme rientrato anche per lo statunitense. Ecco come sta

La marcia di avvicinamento al Derby d’Italia si tinge di ottimismo per i colori bianconeri. Dall’infermeria della Continassa arrivano notizie fondamentali per Luciano Spalletti in vista della sfida cruciale contro l’Inter, in programma sabato a San Siro. La novità più dolce riguarda Francisco Conceição: l’esterno offensivo portoghese, costretto al forfait nell’ultimo turno contro la Lazio per un fastidio al ginocchio, è tornato a lavorare regolarmente con i compagni.

Il “piccolo diavolo” lusitano ha svolto l’intera seduta in gruppo, confermando di aver smaltito il problema fisico che aveva privato la Juventus dei suoi strappi nell’ultima uscita. Un recupero lampo che permette al tecnico di Certaldo di ritrovare una pedina cruciale per scardinare la difesa dei nerazzurri: Spalletti, che ha recentemente chiesto maggiore incisività sotto porta alle sue ali, potrà contare sulla capacità di Chico di creare superiorità numerica, valutando se schierarlo dal primo minuto o utilizzarlo come arma tattica a gara in corso per spaccare la partita.

Sospiro di sollievo anche sul fronte Weston McKennie. Il centrocampista texano, apparso in grande spolvero contro la Lazio, ha svolto oggi un lavoro personalizzato, facendo scattare un piccolo allarme subito rientrato. Lo stop è dovuto esclusivamente a un fastidioso taglio alla caviglia rimediato in uno scontro di gioco domenica scorsa: nessuna lesione muscolare o strutturale, ma solo la necessità di gestire una ferita superficiale per evitare infiammazioni. Lo staff medico ha già rassicurato l’ambiente: il “tuttocampista” americano tornerà in gruppo già nella giornata di domani per la seduta tattica. La sua presenza contro la Beneamata non è in dubbio: McKennie sarà regolarmente al suo posto per garantire inserimenti, fisicità e dinamismo in una mediana che si preannuncia incandescente. Spalletti può dunque preparare la trasferta milanese con l’organico quasi al completo.