Allenamento Lazio: squadra di nuovo in campo. C’è Luis Alberto

Allenamento Lazio: la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Formello dopo due giorni di riposo. C’è Luis Alberto

Dopo due giorni di riposo, la Lazio si è ritrovata in quel di Formello. Seduta pomeridiana dunque per la squadra biancoceleste, con un ospite speciale, ossia Alessandro Nesta. Agli ordini di Maurizio Sarri e di tutto il suo staff, i capitolini hanno svolto soprattutto un intenso lavoro dal punto di vista atletico. Lavoro a parte per Correa, Acerbi e Immobile, gli ultimi arrivati, e, come sempre, per i portieri. Presenti Luis Alberto, che ha superato dunque l’affaticamento, e Fares, out dal ritiro in Germania per problemi burocratici. Assente invece Cataldi.

A chiudere la seduta odierna è sta la consueta partitella a campo ridotto. Una partitella molto combattuta e con svariate occasioni, ma che è terminata sullo 0-0. L’appuntamento ora è per domani mattina. Infatti per l’11 agosto è prevista una doppia seduta. Ormai la preparazione verso l’Empoli è definitivamente entrata nel vivo.