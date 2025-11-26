Allenamento Milan, Pulisic e Saelemaekers assenti nella seduta odierna! Le loro condizioni in vista del big match di sabato contro la Lazio

Allenamento Milan, Pulisic e Saelemaekers assenti nella seduta odierna! Precauzione dello staff di Max Allegri in vista del big match contro la Lazio

La preparazione del Milan in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio è proseguita, ma con due importanti assenze nella seduta di allenamento odierna. Come riportato da MilanNews24, non hanno preso parte all’allenamento con il gruppo Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, due esterni offensivi fondamentali per lo scacchiere tattico di Allegri.

Saelemaekers ha accusato un fastidio alla schiena, mentre Pulisic ha dovuto fare i conti con un lieve affaticamento muscolare. Sebbene questi problemi fisici non sembrino preoccupare particolarmente nel breve periodo, lo staff medico e tecnico ha preferito adottare un approccio cautelativo, monitorando attentamente le condizioni di entrambi i giocatori.

Monitoraggio delle condizioni nei prossimi giorni

Il Milan ha deciso di monitorare attentamente le condizioni di Saelemaekers e Pulisic nei prossimi giorni per valutarne l’effettivo recupero. La loro assenza in allenamento potrebbe rappresentare una difficoltà in vista dell’impegno contro la Lazio, anche se al momento la situazione non sembra allarmante. Tuttavia, la squadra rossonera dovrà attendere l’evoluzione clinica per determinare se i due esterni saranno pienamente recuperati e disponibili per la partita.

La gestione dei carichi di lavoro e degli affaticamenti muscolari è fondamentale in questo periodo della stagione, e ogni piccolo problema fisico potrebbe avere un impatto significativo sulla rosa. La speranza del Milan è che Saelemaekers e Pulisic possano rientrare in gruppo in tempo per essere a disposizione per la partita contro la Lazio.