Allenamento Napoli, ripresa di Conte tra sorprese e novità in vista della Champions League - Calcio News 24

Allenamento Napoli: ripresa al centro tecnico in vista della sfida con il Manchester City

Dopo una giornata di riposo, il Napoli di Antonio Conte è tornato al lavoro questa mattina con un’intensa seduta di preparazione in vista dell’atteso debutto stagionale in Champions League contro il Manchester City. Il match, valido per la prima giornata della fase a gironi, è in programma giovedì alle ore 21 all’Etihad Stadium.

Come riportato dal sito ufficiale del club partenopeo, la sessione odierna di allenamento Napoli si è aperta con un lavoro specifico in palestra, dedicato alla forza e alla prevenzione degli infortuni. Successivamente, la squadra si è spostata sul campo per una parte tecnico-tattica, dove Conte ha iniziato a delineare le prime indicazioni in vista del difficile impegno europeo.

Particolare attenzione è stata riservata ai movimenti difensivi e alle ripartenze rapide, aspetti fondamentali per affrontare una squadra come quella di Pep Guardiola. L’allenamento del Napoli si è svolto in un clima concentrato e determinato, con lo staff tecnico che ha mantenuto alta l’intensità per tutta la durata della seduta.

L’unica eccezione nel gruppo è stata rappresentata da Alex Meret, che ha svolto un programma di lavoro differenziato. Il portiere azzurro, reduce da un piccolo fastidio muscolare, non è ancora al 100% e resta in dubbio per la trasferta in Inghilterra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore.

Nel frattempo, si avvicinano anche gli appuntamenti mediatici che precederanno la gara: mercoledì alle ore 12.30 parlerà in conferenza stampa Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, mentre alle 19.00 sarà il turno di Antonio Conte, che interverrà insieme a un calciatore azzurro per fare il punto della situazione.

L’allenamento del Napoli di oggi rappresenta solo l’inizio di una settimana cruciale. Il ritorno nella massima competizione europea porta entusiasmo ma anche grande responsabilità per i campioni d’Italia in carica, chiamati a una prova di maturità contro una delle squadre più forti del continente.

Concentrazione, intensità e cura dei dettagli: questi i cardini su cui Conte vuole costruire la prestazione del suo Napoli, a caccia di un risultato positivo in terra inglese.