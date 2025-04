Allenamento Roma, Ranieri contro l'Inter potrebbe recuperare quel giocatore. Ecco il report - Calcio News 24

Allenamento Roma, Ranieri potrebbe ritrovare Abdulhamid: l’esterno vicino al recupero contro l’Inter? Ecco le ultime novità giallorosse

Inter Roma è quasi alle porte, ma i giallorossi dopo l’ultimo allenamento dei capitolini. Ecco il report ufficiale.

IL REPORT – «Esercizi di possesso palla, con il coinvolgimento dei portieri, oggi a Trigoria per la Roma in vista della gara di campionato contro l’Inter, programmata per domenica alle 15. Una seduta alla quale non ha partecipato Victor Nelsson, ancora ai box per via di un problema al piede; presente in gruppo per il secondo giorno consecutivo, invece, Saud Abdulhamid»