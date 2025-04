Allenamento Sampdoria, Sibilli torna in gruppo! Ecco come sta il trequartista blucerchiato, ci sarà contro la Cremonese?

Allenamento Sampdoria, Sibilli torna a disposizione! Le ultime sul trequartista blucerchiato, ci sarà contro la Cremonese?

La Sampdoria ha svolto un allenamento mattutino presso il centro sportivo di Bogliasco, proseguendo la preparazione per la sfida di Serie B contro la Cremonese, in programma giovedì alle 15 allo stadio Marassi.

Durante l’allenamento odierno, il tecnico della Sampdoria ha potuto contare su Giuseppe Sibilli per l’intera seduta. Dopo il rientro parziale di ieri, il trequartista ex Bari è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo squadra, come riportato sul sito ufficiale del club. Dopo la mancata presenza contro la Carrarese, Sibilli potrebbe essere pronto a scendere in campo già giovedì.