Allenatore Sampdoria, contatti con D’Aversa per il post Ranieri

La Sampdoria avrebbe preso contatti con Roberto D’Aversa: il tecnico del Parma ha un contratto in scadenza nel 2022, ma potrebbe liberarsi

Il rinnovo di Claudio Ranieri sarà discusso da Massimo Ferrero a metà di questa settimana. Non si andrà comunque oltre la prossima quando sia il presidente della Sampdoria che il tecnico saranno entrambi a Roma. In caso di addio il numero uno doriano avrebbe già pronta l’alternativa.

A quanto rivela La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe già preso contatti con Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma, neoretrocesso in Serie B, ha un contratto con i ducali fino al 2022 ma potrebbe liberarsi per restare in Serie A con i blucerchiati. Il suo ingaggio è perfettamente in linea con i parametri della Sampdoria, 750 mila euro a stagione.