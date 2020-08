Allenatori Serie A 2020/2021: conferme e novità in panchina, i tecnici delle 20 squadre del massimo campionato italiano

Come accade puntualmente ogni anno, anche per la stagione 2020/2021 in Serie A la prima scelta di ogni club è quella riguardante la guida tecnica della squadra. Allenatori Serie A 2020/2021: la novità più importante rispetto alla stagione 2019/2020, appena terminata, è rappresentata dalla decisione della Juventus campione d’Italia di esonerare Maurizio Sarri e chiamare alla guida della Prima squadra Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore, inizialmente ingaggiato per guidare la formazione Under 23 che disputerà la Serie C.

Oltre all’ex regista, le uniche ulteriori variazioni in panchina sono costituite dall’ingaggio da parte del Cagliari di Eusebio Di Francesco, reduce da un esonero con la Sampdoria, che prende il posto di Walter Zenga, non confermato dopo aver guidato la squadra nella seconda parte della passata stagione, e dalla scelta del presidente del Torino Urbano Cairo di affidare la guida della squadra a Marco Giampaolo, che nello scorso campionato aveva guidato senza troppa fortuna il Milan prima di essere esonerato dal club rossonero.

Per il resto proprio i rossoneri hanno invece confermato Stefano Pioli, così come l’Inter si affiderà ancora ad Antonio Conte e Roma e Lazio rispettivamente a Paulo Fonseca e Simone Inzaghi. Scelta di continuità anche per le due neopromosse Benevento e Crotone, che saranno allenate rispettivamente da Pippo Inzaghi e Giovanni Stroppa, i due tecnici protagonisti della promozione.

Allenatori Serie A 2020/2021