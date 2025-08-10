Altobelli: «Lautaro è il solito Toro e meriterebbe il Pallone d'oro, prima o poi può vincerlo. Capocannoniere sì, soprattutto se capiterà questa cosa» - Calcio News 24



Con il soprannome “Spillo” che ne descriveva la figura agile e letale in area di rigore, Alessandro Altobelli è molto più di un semplice ex giocatore per i tifosi dell’Inter. È un’icona, il secondo marcatore di tutti i tempi con 209 gol e un simbolo di un “interismo” viscerale e mai nascosto. La sua passione per i colori nerazzurri è rimasta intatta nel tempo, rendendolo una voce autorevole e ascoltata da tutto il popolo interista. Proprio per questo, le sue parole assumono un peso specifico, soprattutto quando, come nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla del capitano di oggi: Lautaro Martinez.



LAUTARO NELLE AMICHEVOLI – «È il solito Toro, sempre più affamato di gol e soprattutto di trofei. A Montecarlo ha segnato un gran gol, i nuovi arrivati gli daranno una mano. Spero sia un anno carico di soddisfazioni. Siamo l’Inter e abbiamo bisogno di tornare a vincere. Un altro anno senza titoli non esiste».



PALLONE D’ORO – «Lo meriterebbe. E può anche vincerlo, perché no? Gli serve una stagione al top tra Inter e nazionale argentina. Magari si laurea ancora campione come in Qatar. In questo momento comunque, al mondo, ce ne sono 3-4 più forti di lui. La società deve fare di tutto affinché chiuda la carriera in nerazzurro»



PUO’ ESSERE IL CAPOCANNONIERE – «Ne sono sicuro. Bonny, Esposito, Thuram e forse Lookman possono dargli una mano. Ecco, magari arrivasse anche Ademola»