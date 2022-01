ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Amiri è un giocatore del Genoa, il comunicato ufficiale del Grifone. Colpo a centrocampo dal Bayer Leverkusen

Nadiem Amiri è un nuovo giocatore del Genoa e vestirà la maglia numero 8. Il centrocampista arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato il 27 ottobre 1996 a Ludwigshafen am Rhein da genitori afghani, Amiri ha debuttato nella Nazionale tedesca nel 2019. Nel suo palmarès vanta la vittoria dell’Europeo Under 21 del 2017 e il secondo posto nell’edizione del 2019. Tra i professionisti ha giocato per Hoffenheim e Bayer Leverkusen.

Questa la dichiarazione rilasciata dal General Manager Johannes Spors: “È un giocatore che conosco da molto tempo. Di grande personalità, il duro lavoro lo ha portato a vestire la maglia della Nazionale tedesca. Rinforzerà il nostro centrocampo con la sua qualità”.