Ammonito Ionita, era diffidato: salta Bologna-Benevento

Artur Ionita è stato ammonito nel secondo tempo di Benevento-Sampdoria: il centrocampista moldavo salta la sfida con il Bologna

La gara contro il Bologna sarà dura per Filippo Inzaghi e per il suo Benevento: il tecnico ex Milan dovrà rinunciare a Riccardo Improta e Artur Ionita, entrambi ammoniti e diffidati.

I due calciatori dunque salteranno la gara contro la squadra di Mihajlovic per squalifica. Due pedine fondamentali per Inzaghi che rivestono un ruolo fondamentale soprattutto per l’equilibrio tattico del Benevento.