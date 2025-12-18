Ancelotti Botafogo, è già finita! C’è la rescissione con il club dopo alcune frazioni interne. Le sue parole: «Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche»

Ancelotti Botafogo, è già finita! C’è la rescissione con il club dopo alcune frazioni interne. Il messaggio di addio del tecnico

È ufficiale la separazione tra Davide Ancelotti e il Botafogo. L’annuncio è arrivato in mattinata, ma la notizia era nell’aria già da ore, dopo le indiscrezioni circolate nella serata di ieri su frizioni sempre più evidenti tra l’allenatore italiano e la dirigenza del club carioca.

A confermare il clima di addio è stato lo stesso Ancelotti, che ha affidato ai social un lungo messaggio di saluto ai tifosi attraverso il proprio profilo Instagram:

MESSAGGIO – «Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Non è semplice dire addio a un luogo dove si è vissuto con intensità, pressione ed emozione, e dove si sono create relazioni vere. Le decisioni fanno parte del percorso e non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche. Questo passo è stato vissuto con onestà, dedizione e rispetto. Ringrazio la società, la dirigenza, lo staff, i giocatori e i tifosi. Porto con me l’apprendimento, la gratitudine e la consapevolezza di aver dato tutto. Questo capitolo finisce, ma il Botafogo rimane in me».

Dietro l’addio c’è una motivazione ben precisa. Davide Ancelotti aveva già comunicato alla dirigenza l’intenzione di non proseguire anche nella prossima stagione, in netto disaccordo con la volontà del consiglio di amministrazione di licenziare il preparatore atletico Luca Guerra, figura centrale del suo staff tecnico fin dall’arrivo in Brasile. Una decisione che il tecnico non ha condiviso, ritenendola incompatibile con il proprio progetto di lavoro.

Arrivato al Botafogo nel mese di luglio, Ancelotti chiude la sua esperienza con un bilancio comunque positivo: sesto posto nel campionato brasiliano e qualificazione ai preliminari di Copa Libertadores, centrando l’obiettivo continentale in una stagione complessa.

