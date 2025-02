Brasile, Ancelotti è ancora il sogno per la panchina dei verdeoro: dietro al suo nome lo zampino di Ronaldo

Ancelotti, continua a il mistero sul suo futuro: ritorno di fiamma della nazionale brasiliana per il tecnico italiano: dietro lo zampino di Ronaldo

Il Brasile torna a sognare Carlo Ancelotti sulla panchina dei verdeoro. L’attuale tecnico del Real Madrid non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro al termine della stagione e, come riportato da TMW, dietro al ritorno di fiamma carioca per il tecnico italiano ci sarebbe Ronaldo, che punta alla presidenza della federazione e vuole presentarsi con un grande nome per la panchina della nazionale (oltre ad Ancelotti l’altro nome è quello di Guardiola).

Nel frattempo anche Perez non fa chiarezza sul futuro dell’allenatore: «Non deciderò io quando andrò via – aveva commentato qualche settimana fa – So che quel giorno arriverà, ma non so quando: potrebbe essere domani, tra un anno, non lo so».