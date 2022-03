Ancelotti: «Serata storta, non facciamo drammi. Ora recuperiamo». Le parole del tecnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha parlato così dopo la batosta nel Clasico col Barcellona.

SCONFITTA – ««E’ stata una serata difficile, abbiamo sofferto e la prestazione non è stata buona.Il Barcellona ha controllato bene la palla e ha trovato troppi spazi, noi non riuscivamo a recuperare la palla come volevamo. Ma è stata solo una serata storta, non facciamo drammi».

VANTAGGIO IN CLASSIFICA – «Adesso prepariamoci bene per il finale, ci sono due settimane di sosta in cui contiamo di recuperare anche alcuni giocatori. L’assenza di Benzema non è stata un problema grave, stasera non era il riferimento davanti a mancare».