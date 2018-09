Ancelotti euforico: «Verdi straordinario, raccolti i frutti del lavoro settimanale»

Carlo Ancelotti non può che essere soddisfatto dopo la bella prova del suo Napoli contro il Torino: «Nuovo ruolo Insigne? Vi spiego»

Nonostante l’avversario solido e in un buon stato di forma, il Napoli di Ancelotti vince contro il Torino e aggancia momentaneamente la Juve in testa alla classifica. Il tecnico azzurro è soddisfatto nel commentare la partita ai microfoni di DAZN: «È stata una bella vittoria, una partita giocata nel modo giusto contro un avversario ostico. Fa crescere la nostra autostima ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, stiamo sereni: dobbiamo migliorare e per adesso va bene. Come atteggiamento siamo calati un po’ ma faceva anche molto caldo. Li abbiamo rimessi in partita per un’ingenuità».

Tra sei giorni ci sarà lo scontro diretto con la Juve. Ma prima, mercoledì sera, il turno infrasettimanale: «La partita importante è quella tra tre giorni, quindi facciamo un passo alla volta: ora c’è il Parma. La squadra fisicamente sta bene, ho fatto turnover perché ci sono dei giocatori che meritano di partire titolari per come si allenano e hanno dato un contributo molto buono». Poi focus sui singoli, in particolare Insigne e Verdi: «Insigne più avanti? L’ho spostato per limitare il lavoro difensivo e tenerlo più fresco in attacco. Anche il rendimento di Verdi è stato straordinario per i primi 45′, ma si deve piano piano abituare anche lui a questa squadra: non ha bisogno di riscatto, l’abbiamo preso perché conosciamo il suo valore, è chiaro che le prime uscite non potevano essere appariscenti perché veniva da un altro club, un altro ambiente, oggi ha raccolto i frutti del suo lavoro»