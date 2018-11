Duello tra Juventus e Inter per Joachim Andersen, difensore centrale della Sampdoria. Pronta la sfida tra i due club

Tutti pazzi per Joachim Andersen! «Quando la Samp mi ha cercato, in famiglia se n’è parlato molto, e abbiamo capito che era la decisione giusta da prendere, anche perché il Twente era in difficoltà economica, e io avevo bisogno di nuovi sbocchi per crescere. Mercato? Mi interessa solo la Samp, davvero – ha detto il difensore nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport – per il domani, vedremo più avanti». Niente mercato, almeno per ora. Ma è il mercato a interessarsi a Joachim Andersen, difensore classe ’96 della Sampdoria.

Il centrale, che ricorda Milan Skriniar, è pronto a spiccare il volo in estate. Se il giocatore dovesse continuare così, per la Samp sarà molto difficile trattenerlo alla corte di Marco Giampaolo. Secondo Il Corriere di Torino, sulle sue tracce ci sono alcuni club stranieri ma in particolare ci sono Inter e Juventus. Il ds Ausilio si è mosso con intermediari e agenti, senza dimenticare l’ottimo rapporto con la Sampdoria, la Juventus invece sogna un’operazione ‘alla Caldara‘, ovvero vorrebbe bloccare il giocatore, acquistandolo a titolo definitivo e lasciandolo in prestito alla Samp almeno fino al termine della stagione. La carta Audero è tra le varie opzioni da inserire nel discorso, ma Ferrero pretende una valutazione da 35 milioni. E’ pronto un nuovo duello Juve-Inter