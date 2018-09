La rivincita di André Silva: da scarto nel Milan a giustiziere dell’Italia

André Silva ha realizzato il gol vittoria in Portogallo-Italia e può condannare la Nazionale alla retrocessione nella Nations League

Chiamatela pure la rivincita di André Silva! Il centravanti portoghese ha realizzato il gol vittoria nella sfida di Nations League tra Portogallo e Italia ed è stato anche uno dei migliori in campo. Il centravanti classe ’95, scaricato dal Milan in estate dopo 2 soli gol realizzati nello scorso campionato, si sta prendendo le sue rivincite tra Siviglia, la sua nuova squadra, e Portogallo. Il giocatore non ha fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo, assente e non convocato per le sfide di settembre e ha punito quell’Italia che, probabilmente, lo ha scartato troppo presto.

L’attaccante ex Milan ha realizzato 3 gol in 3 presenze nella Liga (tutti e 3 all’esordio) e con il gol realizzato ieri sono 13 in 28 partite con la Nazionale. Un rimpianto per il Milan? Troppo presto per dirlo. Di sicuro André non ha capito il calcio italiano e il calcio italiano non ha capito André. Solo il tempo potrà dire se l’etichetta ‘bidone’ o ‘meteora’, fate vobis, gli è stata appiccicata addosso con largo anticipo e senza dargli nemmeno un altro anno di ‘prova’. Intanto A. Silva si è preso la sua prima rivincita sull’Italia e sull’ex compagno rossonero Donnarumma…