Il presidente della Juventus Agnelli su Twitter dichiara il suo sostegno a Ronaldo e alla squadra dopo la clamorosa espulsione in Champions

La reazione di Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione nella gara di esordio in Champions League della Juventus contro il Valencia ha stupito molti. Le immagini del fenomeno portoghese piangente, che rischia ben due turni di qualifica, hanno fatto il giro del mondo ma dal mondo bianconero sono arrivati messaggi di sostegno nei suoi confronti. Il primo tifoso di Cr7 è ovviamente il presidente del club Andrea Agnelli, che su Twitter ha voluto lanciare un messaggio alla squadra in vista delle prossime sfide in campionato ed Europa.

Agnelli ha scelto il latino per dimostrare la sua vicinanza alla formazione guidata da Massimiliano Allegri. Il suo messaggio è chiaro è forte:«Unus pro omnibus, omnes pro uno», tradotto «tutti per uno, uno per tutti». Per chiarire meglio il messaggio il numero bianconero ha accompagnato le sue parole con l’immagine dei compagni di squadra che sollevano Ronaldo dal campo dopo l’espulsione.