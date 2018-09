Cristiano Ronaldo espulso e in lacrime in Valencia-Juventus. Il portoghese ora rischia anche la beffa: squalifica di 2 o 3 giornate?

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juve in 10 per oltre un’ora di gioco. Il giocatore della Juventus, stuzzicato da Murillo e dai difensori del Valencia per tutta la gara, ha colpito con un mezzo calcetto il difensore ex Inter e poi lo ha invitato ad alzarsi mettendogli una mano sui capelli. Il giudice di linea ha richiamato l’attenzione dell’arbitro proprio per quella mano sui capelli e ha decretato l’espulsione di CR7 («E’ da rosso» gli ha chiesto l’arbitro Brych per 4 volte e lui, Fritz, per 4 volte, ha risposto «Sì»). Ora Ronaldo e la Juventus rischiano la beffa.

CR7 potrebbe essere squalificato per almeno un paio di giornate perché Ronaldo non solo ha bucato la prima, ma salterà sicuramente Young Boys (in casa) e ri­schia anche di non esserci con lo United (in trasferta). La Juve, che aveva chiuso la sua Champions con un’espulsione (Buffon, prima in carriera in Europa), riapre la sua avventura europea con il rosso (il primo) a un altro leader. «Il Var avrebbe aiutato l’arbitro in que­sta decisione. Rimane­re in 10 al 29’ per un’espulsione che non c’era poteva complicar­ci le cose. Ronaldo avrà bisogno di tempo per tranquillizzarsi. È rimasto molto male. Ora biso­gna passarci sopra e prepararci per il Frosinone. Deve reagire. Speriamo di non perderlo per troppe giornate» ha detto Allegri.