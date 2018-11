Aurelio Andreazzoli presenta la trasferta dell’Empoli a Napoli: le parole del tecnico dei toscani in vista della gara di domani sera

L’Empoli, superata la sconfitta casalinga subita in rimonta dalla Juventus, si prepara ad affrontare la seconda della classe Napoli al ‘San Paolo’. Introducendo l’anticipo dell’11° turno di Serie A, l’allenatore Aurelio Andreazzoli è intervenuto così in conferenza stampa: «Giocheremo contro una squadra forte e temibile per la sua qualità particolare. Quasi come la Juventus, che però è una squadra più facile da inquadrare; dovremo individuare i punti deboli del Napoli. Per domani sono tutti convocati e pronti a partire titolari. Anche Maietta e Zajc sono recuperati. Non ho vincoli sul modulo, posso fare come mi pare e sceglieremo come sarà meglio».

Andreazzoli ha poi proseguito: «In regia toccherà a Bennacer, mi è piaciuto molto contro la Juventus. E’ stato segnalato solo per il rigore causato su Ronaldo che è stato votato migliore in campo, ma secondo me è stato Bennacer. Le ingenuità viste sono dovute all’inesperienza e preventivate. Quelli con più esperienza devono trasferirla ai più giovani, ai quali chiediamo di darsi una svegliata. Adesso c’è meno tempo per sbagliare».