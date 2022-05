Anniversario Superga, Cairo: «Il Grande Torino sia d’esempio anche per la nostra epoca» – VIDEO

Il presidente del Torino Cairo ha parlato nel giorno del 73° anniversario della Tragedia di Superga

LE PAROLE – «È sempre una grande emozione per me il 4 maggio. Qui al cimitero poi è un momento molto toccante. Si è detto tanto sul Grande Torino, è stato un motore di rinascita degli anni dopo la Guerra. È un parallelismo con la nostra epoca. Dobbiamo prendere esempio da questi giocatori. La cosa incredibile è che tante gente, che non ha mai conosciuto nessuno di loro, li ricordi con tanto affetto e amore. È un qualcosa di unico, che dice quanto abbiano fatto per noi e per tutti».