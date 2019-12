Antognoni: «Inter e Roma per dimostrare qual è la vera Fiorentina»

Antognoni ha parlato del periodo buio della Fiorentina, credendo nel riscatto contro Inter e Roma: «Difficile ma non proibitivo»

La Fiorentina ha perso le ultime quattro partite, e l’attendono due difficili sfide contro Inter e Roma. Il club manager Antognoni ha parlato a margine della cerimonia di premiazione del fotografo Maurizio Sestini.

«Ormai per noi sono tutte difficili le partite, ma con le grandi squadre abbiamo sempre giocato all’altezza. La gara è difficile ma non proibitiva. Le partite contro Inter e Roma sono importanti per noi per dimostrare che la Fiorentina non è quella vista nell’ultimo periodo. Su Pezzella siamo ottimisti, su Ribery un po’ meno».