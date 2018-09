Antonello lancia la sfida: «Noi l’anti-Juve? Ci proviamo»

L’amministratore delegato nerazzurro, Antonello chiarisce le ambizioni del club: «Dobbiamo provarci, siamo la squadra del Triplete»

Tanti, per ora, i punti che separano in classifica Juve e Inter ma, come sostiene Antonello, i nerazzurri hanno il dovere di crederci e provarci. L’a.d. nerazzurro in occasione del 2° Summit “Acquanetwork & Wellness” (dedicato all’impiantistica delle piscine) è stato relatore del summit “Protagonisti della comunicazione nell’era dei social network: come cambiano piscina, sport, marketing e media”, ma ha avuto anche modo di parlare anche di Inter e Juve e di una distanza da colmare, non soltanto sul terreno di gioco: «Ho da sempre il cloro nelle vene, facevo i 200 e 400 misti. La Juventus? La stiamo inseguendo, ci proviamo, ci dobbiamo provare, siamo la squadra del Triplete e anche dal punto di vista organizzativo stiamo lavorando su un progetto per avvicinarci a loro, in questo momento forse i più forti al mondo».

Non ha dubbi Antonello sulle ambizioni dell’Inter e sul rilancio di un progetto che mira a raggiungere, su tutti i campi, i risultati della Juventus: «Noi abbiamo la nostra identità e ci confrontiamo per poterli battere, la società ha un gruppo dirigente all’altezza per sfidare i più forti. Anche con le nostre iniziative di Media Inter c’è tutto un lavoro enorme. Certo, quel giorno che la Juve ha annunciato Ronaldo e spostato milioni di follower».