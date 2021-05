Aquilani: «Commisso ci dimostra affetto. Sogno di allenare in Serie A»

Alberto Aquilani è fresco vincitore della Coppa Italia Primavera con la Fiorentina: le parole del tecnico che sogna la Serie A

Alberto Aquilani ha parlato a TG Rai Toscana della sua carriera da allenatore.

«Abbiamo fatto qualcosa di importante, a prescincere da quante coppa abbiamo vinto… vincere è sempre bello. E’ dal primo giorno che questa proprietà ci ha dimostrato affetto e vicinanza, tutti noi abbiamo avvertito questo: il club si comporta con noi come se fossimo una famiglia. Non ho fretta, ho iniziato da bambino sognando di giocare un giorno in Serie A e non nascondo che il mio sogno è quello un giorno di allenare in A».