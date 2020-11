Aquilani: «Se avessi vinto l’Europa League, sarebbe cambiata la mia sorte al Liverpool»

Alberto Aquilani ha parlato della sua esperienza in Inghilterra con la maglia del Liverpool

Alberto Aquilani, allenatore della Primavera della Fiorentina, in una intervista al Guardian ha parlato della sua esperienza in Premier League con la maglia del Liverpool.

«Ero un calciatore su cui il club aveva investito per cinque anni, non cinque mesi. Ero arrivato al posto di Xabi Alonso, ovviamente non ero come lui. Lo spagnolo era un grande giocatore, io avevo le mie qualità. Io er diverso da lui, più offensivo. La svolta sarebbe potuta arrivare se avessimo battuto l’Atletico Madrid in semifinale di Europa League. Se avessimo vinto, avremmo giocato contro il Fulham in finale. Sarebbe stato il primo trofeo per me e avrebbe cambiato la mia sorte, la mia vita al Liverpool. Purtroppo fummo eliminati e improvvisamente tutto è stato diverso per me. Il mio gol, il modo in cui ho giocato, è stato dimenticato».