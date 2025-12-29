Araujo torna ad allenarsi dopo un mese di stop per motivi personali: il Barcellona lo riabbraccia, mentre la Juve...

Araujo, rientro dopo un mese lontano dal campo per ragioni personali: il Barcellona respira, ma sul futuro del difensore…

Il Barcellona ritrova uno dei pilastri della propria retroguardia, anche se le grandi d’Europa – con la Juventus in prima fila – continuano a osservare la situazione con grande attenzione. Ronald Araujo è finalmente uscito dal periodo buio: dopo un mese lontano dal campo, il difensore uruguaiano è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. La sua pausa non è stata dettata da problemi fisici, ma da un crollo emotivo e psicologico. Dopo la notte da incubo di Champions League contro il Chelsea, il 25 novembre, culminata con un’espulsione pesantissima e una tempesta di odio sui social, il giocatore aveva scelto di fermarsi per evitare che la tensione compromettesse ulteriormente il suo rendimento.

Nel silenzio di queste settimane, Araujo ha provato a ritrovare equilibrio e serenità lontano dai riflettori: prima un viaggio spirituale a Tel Aviv per riscoprire la Fede, poi il ritorno in Uruguay per trascorrere le festività con la famiglia e ricaricare le energie mentali. Ora che il momento più difficile sembra superato, inevitabilmente tornano a muoversi anche le dinamiche di mercato.

L’interesse della Juventus non è certo una novità: già un anno fa il club bianconero aveva individuato Araujo come uno dei profili ideali per rinforzare la difesa, salvo poi cambiare strategia. E nelle ultime settimane le voci su un possibile nuovo assalto si sono riaffacciate con insistenza. La dirigenza juventina apprezza da tempo le qualità tecniche, fisiche e caratteriali del classe ’99 e continua a monitorare la situazione.

Se il rapporto tra Araujo e l’ambiente blaugrana non dovesse ricomporsi del tutto, la Juventus sarebbe pronta a valutare l’opportunità, considerandolo un potenziale colpo di livello internazionale. Il ritorno in gruppo è solo il primo passo: il resto della storia, per ora, è ancora tutto da scrivere.

