Designazioni 6ª Serie A: Inter-Fiorentina affidata a Mazzoleni

Le designazioni arbitrali della 6ª giornata di Serie A 2018/2019. Designazioni Serie A: tutte le scelte dell’Aia per la prossima giornata

Sono stati resi noti dalla Lega Serie A gli arbitri per il prossimo turno di campionato. Si inizia martedì 25 settembre con Inter-Fiorentina, affidata a Mazzoleni coadiuvato dai guardalinee Del Giovane e Longo. Quarto uomo Marinelli mentre al Var ci sarà Irrati. Sarà poi Udinese-Lazio ad aprire la ricca giornata di mercoledì. Ad arbitrare la partita ci penserà Maresca con gli assistenti Carbone e Lo Cicero. Quarto uomo Ros, al Var Chiffi. L’altra romana sarà impegnata contro il Frosinone, diretta da Di Bello aiutato da Posado e Galetto, quarto uomo Piscopo mentre al VAR ci sarà Banti. Doveri arbitrerà Napoli-Parma con l’ausilio di Mondin e Prenna, quarto uomo Abisso mentre al Var Calvarese.

Juventus Bologna affidata a Mariani, con Bindoni e De Meo come assistenti. Baroni quarto uomo e Guida al VAR. Genoa-Chievo sarà diretta da Pasqua, Tolfo e Muto gli assistenti, quarto uomo Aureliano, Pairetto al VAR. Rocchi sarà l’arbitro di Cagliari-Sampdoria con Santoro e Rocca come guardalinee. Giua quarto uomo e Manganiello al VAR. L’ultima partita di mercoledì sarà Atalanta-Torino, diretta da Orsato con Peretti e Cecconi come assistenti. La Penna sarà il quarto uomo, Giacomelli al VAR. Ben due gare al giovedì, si inizia con Spal-Sassuolo diretto da Abbattista, Costanzo e Baccini saranno i due assistenti, Sacchi quarto uomo e Massa al VAR. Empoli-Milan chiuderà questo lungo turno di campionato e sarà diretta da Fabbri con Valeriani e Fiorito come assistenti. Fourneau quarto uomo e Valeri al Var.