Arbitri, disastro Fabbri-Marcenaro… L’AIA prende provvedimenti. Le ultime sulla decisione di Rocchi dopo Milan-Bologna

La partita tra Milan e Bologna ha lasciato il segno, non solo per il risultato ma anche per le decisioni arbitrali che hanno sollevato molte polemiche. In particolare, il giudizio su Michael Fabbri e Matteo Marcenaro è stato severo. Entrambi gli arbitri – scrive La Gazzetta dello Sport – sono stati bocciati per la loro gestione della gara, ma il malcontento è maggiore nei confronti del Var, diretto da Fabbri, che ha ricevuto voti più bassi dall’Osservatorio arbitrale rispetto all’arbitro da campo, Marcenaro.

Il designatore Gianluca Rocchi ha già preso provvedimenti, stabilendo che Fabbri sarà escluso dal ruolo di Var per un paio di turni. Per Marcenaro, invece, la soluzione potrebbe essere un semplice avvicendamento, ma le valutazioni sono ancora in corso. La scelta finale dipenderà dalle decisioni dei vertici dell’AIA, che stanno monitorando da vicino l’incidente verificatosi durante il match.

L’episodio più discusso riguarda il momento cruciale della partita, quando il Var ha suggerito all’arbitro di rivedere un possibile rigore su Freuler per un presunto fallo di Nkunku. Tuttavia, il vero episodio da penalizzare, ossia la spinta di Lucumi su Nkunku, non è stato adeguatamente considerato, portando a un errore grave da parte dell’arbitro.

Nonostante il disguido, c’è ancora la possibilità che Fabbri e Marcenaro tornino in campo, anche se per entrambi sembra probabile un periodo di riflessione. Fabbri, in particolare, potrebbe essere chiamato a un cambio di ruolo, mentre Marcenaro potrebbe rimanere fermo, almeno fino alla prossima valutazione. Un fatto resta certo: l’AIA vuole evitare che simili errori possano ripetersi.