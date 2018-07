Arbitro finale 3°/4° posto: il direttore di gara sarà Faghani

Era l’indiziato numero uno per dirigere la finale di domenica 15 luglio, invece Faghani si dovrà accontentare della finalina terzo/quarto posto

Insieme a Rocchi era in prima fila per dirigere la finalissima tra Croazia e Francia, in programma domenica 15 luglio allo stadio di Mosca. Invece Alireza Faghani dovrà accontentarsi della “finalina” di sabato 14 luglio tra Belgio e Inghilterra, valevole per il terzo e quarto posto al Mondiale. Il fischietto asiatico ha stupito per l’ottima direzione di Francia-Argentina e così la FIFA ha deciso di premiarlo per l’ottimo Mondiale disputato, assegnandogli la direzione di gara tra Belgio e Inghilterra. Insieme a lui ci saranno i guardalinee Reza Sokhandan e Moha Mansouri, il quarto uomo sarà il senegalese invece Malang Diedhiou. Al Var saranno presenti lo statunitense Genger e il tedesco Dankert.