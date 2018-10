Argentina-Brasile, Miranda decide il Superclasico all’ultimo minuto – VIDEO

Il centrale nerazzurro fa giore il Brasile con un gran colpo di testa su calcio d’angolo di Neymar. Nulla da fare per il duo Icardi-Lautaro

Il Brasile ha vinto il Superclasico contro l’Argentina. Dopo il rotondo 4 a 0 con l’Iraq, l’Albiceleste non riesce a convincere in un’amichevole che serviva a registrarne la crescita. Nel personale derby tra Icardi-Lautaro da una parte e Miranda dall’altra, è proprio il difensore brasiliano il protagonista. Al 93′ infatti, il centrale nerazzurro insacca di testa su calcio d’angolo battuto dal solito Neymar. Da registrare nella gara, oltre a qualche buona giocata di Lautaro Martinez, anche l’infortunio di Dybala, uscito al 58′ per un problema al ginocchio.