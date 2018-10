Infortunio Dybala, la Joya a rischio per la partita contro il Genoa

Infortunio Dybala, sostituito contro il Brasile per un problema al ginocchio

Paulo Dybala a rischio per la gara di sabato contro il Genoa. La Joya è partita titolare nel 4-3-3 a trazione “italiana” con Icardi e Correa nella sfida contro il Brasile. Dopo una botta al ginocchio, è uscito dolorante al 58′ per far posto a Lautaro Martinez. Un problema che non sembra grave, ma che verrà valutato nelle prossime ore. Visto anche il ritorno di Douglas Costa e la forma straripante di Bernardeschi e Mandzukic, l’attaccante argentino rischia il posto.