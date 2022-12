Argentina e il mistero Dybala, per la Joya ancora zero minuti al Mondiale

L’Argentina raggiunge la semifinale ai Mondiali in Qatar, ma quello che fa riflettere sono ancora gli zero minuti disputati da Dybala

Il Ct Scaloni ne ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Olanda. «Non c’è stata ancora occasione per utilizzarlo» e siccome è arrivato con qualche acciacco può anche essere normale preferirgli altri giocatori. Mancano due partite alla fine del Mondiale e Dybala vuole provare a giocare qualche minuto visto anche che «la condizione di Paulo c’è, ha smaltito l’infortunio», ma per Scaloni si vede non è ancora pronto.