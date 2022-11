Argentina, Scaloni: «Questo gruppo ha tutte le possibilità di rialzarsi»

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Messico

PARTITA – «La reazione della squadra è stata immediata. Questo gruppo ha tutte le possibilità di rialzarsi, su questo non abbiamo dubbi. Stiamo valutando delle alternative al nostro gioco, ma non al nostro modo di giocare, è probabile che faremo una variante ma decideremo oggi. E’ una partita di calcio in cui un intero paese si aspetta tanto da noi, ma non ho dubbi che daremo tutto fino all’ultimo minuto in cui saremo in campo».

MESSI – «Sta bene, e più che mai abbiamo bisogno di tutti in questo momento, ma sono certo che andrà tutto bene. Su questo non abbiamo dubbi. A livello fisico sta bene, a livello morale sta bene. Su questo non ci sono problemi».