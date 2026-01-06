Arizala Udinese, ufficiale il colpo sulla fascia: il colombiano sbarca in Serie A! Il comunicato del club friulano con tutti i dettagli dell’operazione

L’Udinese pesca ancora in Sudamerica e ufficializza un interessante colpo di prospettiva per la fascia mancina. Come annunciato dal club friulano attraverso una nota sui propri canali, è stato perfezionato l’acquisto a titolo definitivo di Juan Arizala dall’Independiente Medellin. L’operazione, conclusa per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, lega il talentuoso esterno colombiano ai Bianconeri con un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030.

Il classe 2005 è descritto dalla società come un laterale moderno, dotato di corsa e potenza, capace di disimpegnarsi sia come terzino che come esterno alto. Già protagonista al recente Mondiale U20 con la propria nazionale, Arizala ha scelto di indossare la maglia numero 20, pronto a proseguire la storica tradizione dei giocatori cafeteros in Friuli.

Bienvenido, Juan David Arizala 🙌🤍🖤 pic.twitter.com/hrZrkrPZWT — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2026

IL COMUNICATO – «Corsa, tecnica e potenza per la corsia sinistra dell’Udinese. Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall’Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il colombiano è l’emblema dell’esterno moderno, adatto a disimpegnarti in tutti i ruoli da laterale, come quinto ma anche come terzino in una linea a quattro e, all’occorrenza, da esterno alto.

Juan David Arizala nasce ad El Charco (Colombia) il 10 ottobre 2005. Cresce nel settore giovanile dell’Independiente di Medellin con cui debutta in prima squadra nel 2023. Accumula minutaggio ed esperienza anche a livello continentale in Copa Sudamericana, in totale, in due anni e mezzo, ha raccolto 54 presenze segnando 3 gol tra campionato, coppe nazionali e competizioni continentali.

Arizala è considerato uno dei migliori talenti del Sudamerica in quel ruolo. Vanta 22 presenze con un gol segnato con la Colombia under 20 con cui ha disputato pochi mesi fa, da protagonista, il mondiale di categoria.

Adesso per lui è tempo di iniziare questa nuova avventura proseguendo la grande tradizione dei Cafeteros in bianconero. Indosserà la maglia numero 20.

Bienvenido Juan!».

